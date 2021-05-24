В Росстандарте рассказали о нововведениях, которые начнут действовать с 1 июня 2021 года.

Так, с середины лета на сайте Росстандарта появится возможность выяснить проходил ли конкретный автомобиль отзывную кампанию и ремонт.

Это касается тех машин, которые оказались отзывными, а узнать информацию можно по VIN-номеру. Также скоро отметки о прохождении или неявке появятся в электронных паспортах транспортных средств.

Запись о неявке на ремонт по отзывной кампании будут вносить в ПТС автомобилей россиян, сообщил журналистам «РГ» заместитель руководителя Росстандарта Алексей Кулешов.

«Появляется некий элемент ответственности, — отметил он. — Если в электронном ПТС фиксируется сообщение, что нужно срочно поменять подушку безопасности, а человек на это махнул рукой (хотя все работы для него бесплатны), то у следующего покупателя или страховой компании могут быть вопросы» – сказал Кулешов.

Отдельно отмечается, что отзывные кампании не имеют срока давности, поэтому автомобилист в любое время может обратиться в сервисный центр. Статистика между тем показывает, что не все владельцы отзывных машин проходят проверку и при необходимости ремонт в рамках отзыва.