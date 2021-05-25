«Группа ГАЗ» уже подписала с правительством Ташкентской области Республики Узбекистан меморандум о сотрудничестве.

В рамках подписанного 24 мая меморандума, «Группа ГАЗ» намерена наладить производство автомобилей в Узбекистане.

Там планируется наладить выпуск легких коммерческих и среднетонажных авто, включая специальную технику на базе этих авто.

Помимо этого, транспортные средства ГАЗ планируется поставить для социальной и медицинской сфер, ЖКХ, пассажирских перевозок и так далее.

Выпущенные в Узбекистане авто обновят парк служб. Стоит отметить, что Узбекистан является одним из приоритетных рынков для компании.

Только в апреле производитель поставил туда 20 автомобилей скорой помощи.

Кроме этого, «Группа ГАЗ» выполнила заказ Министерства здравоохранения Узбекистана на выпуск 16 внедорожных «Соболь» и 4 мобильных медицинских комплекса «ГАЗель Next».