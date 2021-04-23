В Минске сделают новый дизельный двигатель для УАЗов и ГАЗелей

Новый дизельный мотор разрабатывался для малотоннажной техники, и как заявили представители Минского моторного завода, их ДВС можно устанавливать в «Газель» и «УАЗ».

Представленный 2,1-литровый ММЗ-3LD способен генерировать 72 л.с. и 235 Нм крутящего момента.

Силовой агрегат является полностью собственной разработкой Минского моторного завода.

На презентации было сказано, что ММЗ-3LD является полностью ремонтпригодным.

Запчасти для него можно перебрести как в Беларуси, так и в РФ. На презентации ММЗ-3LD было показан с коробкой передач от УАЗ, но было сказано, что силовой агрегат можно устанавливать и в «Газели».

ММЗ-3LD уже поставляется на Кубу, его там сейчас устанавливают в старые «УАЗы» и мотор уже зарекомендовал себя как надежный и экономичный. Скоро MMZ-4DTI появится и в РФ.