Главная » Новости

В Минске сделают новый дизельный двигатель для УАЗов и ГАЗелей

Опубликовано Обновлено

Новый дизельный мотор разрабатывался для малотоннажной техники, и как заявили представители Минского моторного завода, их ДВС можно устанавливать в «Газель» и «УАЗ».
Представленный 2,1-литровый ММЗ-3LD способен генерировать 72 л.с. и 235 Нм крутящего момента.

Силовой агрегат является полностью собственной разработкой Минского моторного завода.

На презентации было сказано, что ММЗ-3LD является полностью ремонтпригодным.

Запчасти для него можно перебрести как в Беларуси, так и в РФ. На презентации ММЗ-3LD было показан с коробкой передач от УАЗ, но было сказано, что силовой агрегат можно устанавливать и в «Газели».

ММЗ-3LD уже поставляется на Кубу, его там сейчас устанавливают в старые «УАЗы» и мотор уже зарекомендовал себя как надежный и экономичный. Скоро MMZ-4DTI появится и в РФ.

Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика