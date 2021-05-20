«Группа ГАЗ» в Нижнем Новгороде начала серийное производство «ГАЗель NN»

В Нижнем Новгороде на заводе Группы ГАЗ стартовало производство нового поколения серии «ГАЗель».

Все коммерческие модели нового поколения получат обозначение NN.

Они созданы на новой платформе, которая дает возможность создавать автомобили с классическими силовыми агрегатами и электрическими моторами.

В новой платформе применили более 50 конструктивных и технологических изменений, за счет чего специалистам удалось уменьшить шум и вибрацию, а также начать использовать самые современные электронные системы безопасности.

В ГАЗель NN уже будут устанавливать систему динамической стабилизации, противобуксовочную систему, помощника при старте в гору и систему экстренного торможения.

В кабине моделей появится USB-разъемы, видеорегистатор, водительское кресло с регулировкой в 11 направлениях и мультимедийная система с 9-дюймовым дисплеем.

Новое поколение коммерческих моделей будет предлагаться с турбированным дизельным агрегатом Cummins мощностью 149 л.с. и бензиновым 2,0-литровым мотором мощностью 136 л.с.

Также в моторной линейке оставят отечественный силовой агрегат, и это будет УМЗ EvoTech, который в зависимости от модификации способен работать на пропан-бутане и метане.

Трансмиссия для ГАЗель NN будет шестуступенчатая механическая, которая заменит пятиступенчатую «механику».