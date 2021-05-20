Tesla начнёт выпуск самого быстрого в мире серийного автомобиля 3 июня

Илон Маск в социальной сети опубликовал пост, в котором анонсировал скорый запуск в серию самого быстрого серийного автомобиля.

Речь идет об электрокаре Model S Plaid, запуск в серию которого состоится 3 июня и будет осуществляться на предприятии в Калифорнии.

По словам главы американской компании, Model S Plaid будет самым быстрым серийным автомобилем в мире, который сможет ускориться до первой сотни менее чем за 2,0 секунды.

Напомним, что презентация обновленного электромобиля состоялась еще в начале года. Между тем российская компания предлагает купить Тesla Model S в версии с позолотой.