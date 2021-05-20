Главная » Новости

Tesla начнёт выпуск самого быстрого в мире серийного автомобиля 3 июня

Просмотров 7 Опубликовано Обновлено

Илон Маск в социальной сети опубликовал пост, в котором анонсировал скорый запуск в серию самого быстрого серийного автомобиля.

Речь идет об электрокаре Model S Plaid, запуск в серию которого состоится 3 июня и будет осуществляться на предприятии в Калифорнии.

По словам главы американской компании, Model S Plaid будет самым быстрым серийным автомобилем в мире, который сможет ускориться до первой сотни менее чем за 2,0 секунды.

Напомним, что презентация обновленного электромобиля состоялась еще в начале года. Между тем российская компания предлагает купить Тesla Model S в версии с позолотой.

tesla
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика