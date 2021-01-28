Компания Tesla презентовала 1034-сильный седан Model S и обновила Model X

Американская компания презентовала обновленные версии флагманских моделей электрокаров.

У электромобиля Model S помимо обновления появилась еще и новая, более мощная модификация, в которой силовая установка имеет мощность 1034 л.с.

Седан Tesla Model S получил существенное обновление впервые за последние 8 лет. В нем теперь обновился экстерьер, где появились новые бамперы, иные колесные диски, а также убрали хромированные молдинги, на смену которым пришли темные декоративные элементы.

Салон претерпел значительные изменения и там уже вместо обычного руля появился штурвал, но подробности о нем пока не раскрываются. Также в салоне появился новый 17-дюймовый экран, расположенный горизонтально, а также есть еще 12,3-дюймовый дисплей для отображения информации для водителя. Еще клиентам предложат беспроводные зарядки для смартфонов и USB-C.

Появились у автомобиля и новые сидения второго ряда, за счет которых пространства в салоне стало больше. Изменения произошли и в техническом плане. В частности, для базовой модели будет доступна установка с двумя электромоторами с суммарной отдачей 679 л.с.

За счет увеличения мощность разгон будет осуществляться за 3,1 секунды. Запас хода вырос до 647 км, а стоимость начальной версии составит 80 тыс. долларов, а это около 6 млн рублей. Вместо модификации Performance у предшественника, обновленная модель получила вариант Model S Plaid, где предложат 1034-сильную установку. В таком исполнении электрокар разгонится до сотни за 2,3 секунды, а максимальная скорость составит 322 км. Заявленный запас хода составляет 628 км.

Стоимость топовой версии составляет 120 тыс. долларов или 9,1 млн рублей. Еще в компании пообещали более мощную версию Tesla Model S Plaid+, в которой запас хода будет 840 км. Она уже доступна для заказа по цене 140 тыс. долларов или 10,6 млн рублей.

Что касается кроссовера Model X, то в нем произошли такие же изменения, что в седане. При этом начальная версия оснащена 679-сильной установкой и имеет запас хода 579 км, а стоимость ее составляет 90 тыс. долларов. Что касается 1034-сильного Model X Plaid, то он на одной зарядке проедет 547 км, а его цена будет 120 тыс. долларов.