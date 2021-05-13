Росстандарт сообщил о проведении нового отзыва в стране, который затронул кроссоверы Mitsubishi Outlander.

Mitsubishi отозвала в России 3 217 кроссоверов Outlander 2016 года выпуска.

В машинах, выпущенных в период с мая по сентябрь 2016 года есть вероятность снижения эффективности работы стояночного тормоза.

В связи с этим требуется проверка, а в случае необходимости и замена задних тормозных суппортов. Все работы для владельцев отзывных машин будут проведены бесплатно.