Росстандарт сообщил о проведении нового отзыва в стране, который затронул кроссоверы Mitsubishi Outlander.
Mitsubishi отозвала в России 3 217 кроссоверов Outlander 2016 года выпуска.
В машинах, выпущенных в период с мая по сентябрь 2016 года есть вероятность снижения эффективности работы стояночного тормоза.
В связи с этим требуется проверка, а в случае необходимости и замена задних тормозных суппортов. Все работы для владельцев отзывных машин будут проведены бесплатно.
В Mitsubishi пояснили, почему два поколения Outlander будут продаваться вместе
Компания Mitsubishi представила четвертое поколение кроссовера Outlander