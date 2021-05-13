Главная » Новости

Mitsubishi отозвала в России 3 217 кроссоверов Outlander 2016 года выпуска

Просмотров 5 Опубликовано Обновлено

Росстандарт сообщил о проведении нового отзыва в стране, который затронул кроссоверы Mitsubishi Outlander.
Mitsubishi отозвала в России 3 217 кроссоверов Outlander 2016 года выпуска.

В машинах, выпущенных в период с мая по сентябрь 2016 года есть вероятность снижения эффективности работы стояночного тормоза.

В связи с этим требуется проверка, а в случае необходимости и замена задних тормозных суппортов. Все работы для владельцев отзывных машин будут проведены бесплатно.

В Mitsubishi пояснили, почему два поколения Outlander будут продаваться вместе

Компания Mitsubishi представила четвертое поколение кроссовера Outlander

mitsubishi Mitsubishi Outlander
Tvoe-avto.com
Выходные данные

Сетевое издание «Твое-Авто» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 67947 от 13.12.2016 г.

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86. Время работы: 10.00 — 19.00 по Москве.

Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 ТВОЕ-АВТО
Яндекс.Метрика