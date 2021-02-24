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В Mitsubishi пояснили, почему два поколения Outlander будут продаваться вместе

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Недавно автопроизводитель Mitsubishi провел презентацию нового поколения кроссовера Outlander, и тогда же стало известно, на рынках будут продавать два поколения одновременно.
Между тем, в Mitsubishi рассказали, почему они не планируют прекращать производство и продажи предшественника модели.

Как оказалось, два поколения модели будут предлагаться на всех авторынках, где продаются гибридные автомобили.

В новом поколении кроссовера в ближайшее время не будет гибридной модификации с бензиновым мотором, именно поэтому было принято решение оставить в продаже предшественника, у которого есть версия PHEV.

О сроках выхода заряжаемой гибридной модификации Outlander нового поколения в компании сказать затруднились, но уточнили, что такой вариант уже находится в разработке.

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