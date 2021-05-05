Также из конфигуратора исчезла и версия CNG модели в кузове универсал.
На то, что компания АвтоВАЗ прекратила продажи фургона LADA Largus CNG обратил внимание портал «Лада.Онлайн», отмечая, что еще осенью прошлого года исчез из продажи и универсал LADA Largus CNG.
Впрочем, исчезновение моделей из конфгуратора вовсе не означает, что автопроизводитель отказался от таких модификаций.
Вероятнее всего Ларгус в модификации CNG получит обновление, в связи с чем временно приостановили продажи предшественников.
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