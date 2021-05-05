Также из конфигуратора исчезла и версия CNG модели в кузове универсал.

На то, что компания АвтоВАЗ прекратила продажи фургона LADA Largus CNG обратил внимание портал «Лада.Онлайн», отмечая, что еще осенью прошлого года исчез из продажи и универсал LADA Largus CNG.

Впрочем, исчезновение моделей из конфгуратора вовсе не означает, что автопроизводитель отказался от таких модификаций.

Вероятнее всего Ларгус в модификации CNG получит обновление, в связи с чем временно приостановили продажи предшественников.