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Компания АвтоВАЗ прекратила продажи фургона LADA Largus CNG

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Также из конфигуратора исчезла и версия CNG модели в кузове универсал.
На то, что компания АвтоВАЗ прекратила продажи фургона LADA Largus CNG обратил внимание портал «Лада.Онлайн», отмечая, что еще осенью прошлого года исчез из продажи и универсал LADA Largus CNG.

Впрочем, исчезновение моделей из конфгуратора вовсе не означает, что автопроизводитель отказался от таких модификаций.

Вероятнее всего Ларгус в модификации CNG получит обновление, в связи с чем временно приостановили продажи предшественников.

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