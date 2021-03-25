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АвтоВАЗ может начать продажи Lada Granta с мотором ВАЗ-11182 от Largus FL уже в мае

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Lada Granta с модернизированным 1,6-литровым мотором в продаже появится в мае.

Этот силовой агрегат дебютировал на обновленном Largus. В этой модели теперь устанавливается 90-сильный 1,6-литровый ДВС с максимальным крутящим моментом 143 Нм.

По заявлению автопроизводителя, 80 процентов тяги доступны уже на 1000 оборотов в минуту.

О том, что обновленный 1,6-литровый двигатель появится на семействе Granta стало известно две недели назад.

Но тогда не объявили сроки начала продаж самых доступных автомобилей «АвтоВАЗа» с улучшенным мотором.

90-сильный 1,6-литровый ДВС это доработанный 87-сильный 8-клапанный силовой агрегат, в котором установили обновленную шатунно-поршневую группу, усовершенствованный коленвал и газораспределительный механизм.

За счет изменения этих комплектующих удалось повысить мощность до 90 л.с. и 143 Нм крутящего момента.

Также автопроизводитель сообщает, что в новом моторе модернизация позволила отказаться от необходимости регулировки клапанов до пробега в 90 тыс. километров.

lada Lada Granta
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