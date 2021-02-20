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АвтоВАЗ начал приём заказов на обновлённое семейство модели Lada Largus

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Российский автогигант объявил о начале приема предварительных заказов на обновленный универсал, фургон и кросс-версию Lada Largus.
Автомобиль в отличии предшественника имеет обновленную внешность и модернизированный двигатель. Все эти изменения отразились и на стоимости автомобиля.

Теперь минимальная стоимость универсала составляет 690 900 рублей, за фургон придется заплатить 685 900 рублей минимум, а базовая цена на кросс-вариант составит 865 900 рублей.

В оформлении экстерьера применен фирменный Х-дизайн, а в салоне использовали решения от Renault Duster, Lada XRay и Vesta, о чем уже сообщалось неоднократно.

АвтоВАЗ начал приём заказов на обновлённое семейство модели Lada Largus

Например, центральная консоль модели досталась от Дастера и там используется хромированная окантовка и встроенная мультимедийная система. Сидения в Ларгусе установили, как в Lada XRay, а руль и дверные карты ему достались от Весты.

Возможно, одним из важных изменений в Lada Largus стало появление доработанного 1,6-литрового двигателя, который теперь получил 90 л.с. мощности.

В двигателе обновили шатунно-поршневую группу, модернизировали газораспределительный механизм, а также коленвал.

АвтоВАЗ начал приём заказов на обновлённое семейство модели Lada Largus

Также заявлено, что 80% крутящего момента теперь доступно на 1000 оборотах в минуту, а это позволит снизить расход топлива и частоту переключений. Ну и самое главное – теперь в двигателе не нужно регулировать клапаны до пробега в 90 тыс. км.

В моторной гамме также остался и 1,6-литровый 106-сильный агрегат. Среди трансмиссий по-прежнему доступна пятискоростная механика.

Ну и наконец, стоит отметить, что в списке начальной комплектации стал доступен центральный замок с дистанционным управлением, а также дневные ходовые они и маршрутный компьютер.

АвтоВАЗ начал приём заказов на обновлённое семейство модели Lada Largus

lada Lada Largus
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