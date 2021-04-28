Свыше половины продаж автомобилей в РФ в 1 квартале 2021 года приходится на SUV

Российские аналитики рассказали, какая доля кроссоверов и внедорожников на рынке новых автомобилей за первый квартал 2021 года.

В отчетный период, как сообщили аналитики «Автостат», россияне купили 183,3 тыс. новых автомобилей сегмента SUV. На такие модели в общих продажах пришлось 50,4%.

Среди самых востребованных авто сегмента кроссоверов и внедорожников на первом месте оказались японские модели с долей 28% от всех проданных SUV.

На втором месте оказались корейские кроссоверы – 21%, а в тройке лидеров оказались немецкие модели с показателем 14,5%.