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Автомобили марки BMW в РФ смогут предупреждать водителей о дорожных камерах

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Это станет возможным благодаря цифровой приборной панели, в которой установлена операционная система BMW 7.
Как сообщили в компании, автомобили марки BMW в РФ смогут предупреждать водителей о дорожных камерах с опцией Live Cockpit Professional.

В цифровой приборной панели предлагается функция, которая позволит предупреждать водителей о дорожных камерах на дорогах.

Приобрести опцию предлагают на портале BMW ConnectedDrive в разделе Store.

Помимо того, что система предупредит о камерах, она еще будет оповещать об участках дорог, где существует высокая вероятность возникновения дорожной аварии.

Для начала система сможет оповещать только о стационарных комплексах, тогда как в компании уже работают над расширением функционала, что позволит «видеть» и другие типы дорожных комплексов фото- или видеофиксации.

Подключить услугу предлагают на 12 месяцев за 1 900 рублей. В тестовом режиме стоимость опции в месяц составит 100 рублей.

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