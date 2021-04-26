В японской компании пока не торопятся с официальным анонсом нового внедорожника, и никак не комментируют информацию и фото в сети.

Между тем, в Интернете все чаще появляются новые фотографии и даже видео с запечатленными внедорожниками без камуфляжа.

Можно предположить, что премьера нового поколения Toyota Land Cruiser 300 состоится уже совсем скоро. Новый внедорожник Toyota Land Cruiser 300 дебютировал на новых фото, причем впервые на них показали автомобили средней или базовой комплектации, тогда как ранее замечали топовые варианты.

Сообщается, что в модели установлены стальные диски размером 17 дюймов, отличные от дорогих вариантов ДХО, а также имеется черная решетка радиатора.

Как уже сообщалось ранее, внедорожнику приписывают наличие 3,5-литрового 420-сильного двигателя и дизельного мотора объемом 3,3 литра и мощностью 309 л.с.

Среди трансмиссии будет предлагаться только десятискоростная автоматическая КП. Не исключается, что в дальнейшем внедорожник получит и гибридную силовую установку.