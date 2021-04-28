В России начались продажи хэтчбека Volkswagen Golf новой генерации

Немецкая компания официально начала вести прием заказов на хэтчбек нового поколения, который был представлен еще в прошлом году.

На российском рынке модель будет доступна только в двух модификациях по цене от 2 558 000 рублей. Дилеры Volkswagen в РФ начали прием заказов на новый хэтчбек Volkswagen Golf в исполнениях Exclusive и GTI.

Максимальная стоимость новинки составит 3 090 000 рублей. Моторная гамма представлена двумя силовыми установками.

В самой доступной комплектации Exclusive предлагают бензиновый двигатель мощностью 150 л.с., а в качестве трансмиссии будет только 8-скоростная автоматическая трансмиссия.

В списке оснащённости такой версии будут матричные фары, хромированные элементы, легкосплавные колесные диски размером 17 дюймов, динамические поворотники, цифровая панель приборов, кожаный мультифункциональный руль, сидение водителя с электроприводом, розетка в багажнике, климат-контроль на три зоны и многое другое.

«Заряженная» модификация будет приводиться в движение турбированным 2,0-литровым агрегатом. Его мощность составит 245 л.с., а показатель крутящего момента – 370 Нм. В паре с двигателем работает 7-скоростная роботизированная КП.

Максимальная скорость составит 250 км/ч, а разгон до первой сотни осуществляется за 6,2 секунды.

Внешне такой автомобиль отличается шильдиками, колесными дисками, бамперами, патрубками выхлопной системы, красными суппортами, тогда как в салоне установлены спортивные сидения с регулировкой поясничного подпора, имеется потолок черного цвета, а также вставки Black Metal Chrome на передней панели и дверных картах.