Volkswagen представил самую мощную версию «восьмого» Golf

Немецкий автопроизводитель официально рассекретил самую мощную версию хэтчбека Golf, получившую приставку к названию R.

У заряженной модели восьмого поколения установлен турбированный двигатель, а еще она отличается оформлением внешности и салона, и наличием полноприводной системы.

Экстерьер автомобиля стал более спортивным и отличается от обычного варианта, в том числе и наличием синих тормозных суппортов, серебристыми накладками на зеркалах, спойлером на задней двери, а также оригинальными патрубками выхлопной системы и глянцевым диффузором.

Цветовая гамма нового Golf R представлена синим, черным и белым вариантами окраса кузова.

В салоне новинки будут доступны спортивные сидения с отделкой кожей Nappa, вставки «под карбон», новый руль и специальный декор.

Что касается силовой установки, то в движение самый мощный хот-хэтч будет приводиться двухлитровым турбированным двигателем.

Его отдача составляет 320 лошадиных сил, а показатель крутящего момента равен 420 Нм. Для европейского рынка автомобиль будет предлагаться только с 7-скоростной роботизированной КП, а американцам будет доступна для заказа еще и шестискоростная механическая трансмиссия.

Заявленный разгон до первой сотни составляет 4,7 секунды, а максимальная скорость составит 250 км/ч. В Европе продажи Volkswagen Golf R стартуют до конца года, а в США он появится в начале следующего года.