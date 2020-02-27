На основе G olf восьмой генерации компания создала три спортивных версии, премьерный показ которых состоится в следующем месяце на мотор-шоу в Женеве.



Пока же Volkswagen представил новые Golf GTI, GTD и GTE онлайн, опубликовав изображения и некоторые характеристики.

Все новинки будут отличаться от обычной модели силовой установкой, перенастроенной подвеской, иными бамперами, выхлопной системой и некоторыми элементами во внешности и салоне.

Для модификации Golf GTI фирменным цветом будет красный, для дизельного Golf GTD – серый, а для гибридного Golf GTE – синий.

Также новинки отличаются между собой патрубками выхлопной системы и их расположением. Опционально для автомобилей предложат иные противотуманные фары, а также оригинальные колесные диски на 19 дюймов.

Что касается моторной гаммы, то версия Volkswagen Golf GTI получила бензиновый 245-сильный двигатель объёмом два литра.

Показатель крутящего момента равен 370 Нм, а среди трансмиссии будет шестискоростная механика или семиступенчатый робот.

Дизельный вариант получил такого же объёма мотор, но с отдачей 200 л.с. при 400 Нм крутящего момента. Этот двигатель будет работать только с 7-скоростным роботом.

Что касается заряжаемого гибрида, то в составе его установки будет 1,4-литровый 150-сильны ДВС и 116-сильный электродвигатель.

Установка работает с шестискоростным роботом и имеет суммарную отдачу 245 л.с. при 400 Нм. В электрическом режиме запас хода составит 60 км, а максимальная скорость – 130 км/ч.