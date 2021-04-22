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Компания Toyota запатентовала в России новый кроссовер Toyota Venza 2021 года

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Модель не представлена на российском рынке уже почти пять лет, а появлении автомобиля в базе Росспатента вовсе не означает, что он снова поступит в продажу.
Компания Toyota запатентовала в России новый кроссовер Toyota Venza 2021 года.

Изображения внешности машины появились в базе Роспатента и не исключено, что автопроизводитель таким образом только защищает свои права на дизайн, так как о планах запустить Toyota Venza марка не заявляла.

Как известно, кроссовер был представлен в прошлом году и по сути является перелицованным Harrier четвертой генерации для американского рынка.

Между тем в России запустили обновленный Camry и планирует выпуск нового Land Cruiser.

toyota Toyota Venza
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