Toyota объявила цены на кроссовер Toyota Venza 2021 года

В конце весны японская компания провела презентацию нового поколения кроссовера Venza для американского рынка.



В Японии кроссовер уже продается, причем на него наблюдается повышенный спрос, а вот в США его продажи стартуют только в сентябре.

Недавно автопроизводитель озвучил стоимость автомобиля, который будет представлен в трех комплектациях с названиями LE, XLE, Limited.

Более того, на американском рынке модель будет представлена только в гибридной модификации с отдачей 220 л.с.

Стоимость минимальной комплектации составит 32 470 долларов, а это около 2,3 млн рублей.

Среднюю комплектацию оценили в 36 тыс. долларов или 2,6 млн рублей, а самый дорогой вариант автомобиля обойдется в 39 800 долларов или 2,85 млн рублей.