Toyota представила новое поколение кроссовера Toyota Venza

Toyota Venza покинула рынок в 2017 году. Ее продавали девять лет, и эта модель никогда не пользовалась большой популярностью.

Теперь Venza возвращается на рынок США, причем она выходит, как переименованный кроссовер Toyota Harrier, который в Японии был представлен месяц назад.

В США Venza займет нишу между кроссоверами RAV4 и Highlander. В основе возрожденной модели лежит платформа GA-K, которую также используют в текущем поколении седана Camry и кроссовера RAV4.

Новая Toyota Venza меньше прошлого поколения. Так, длина кроссовера составляет 4740 мм, что на 60 меньше старой версии.

При этом в новинке увеличена на 50 мм ширина, которая теперь составляет 1855 мм. Колесная база Venza будет 2690 мм, а такой же показатель и у RAV4.

На американском рынке новинка будет предлагаться только с гибридной силовой установкой с системой полного привода, при том что в Японии Harrier доступен еще с бензиновым мотором.

Под капотом кроссовера установили 2,5-литровый бензиновый агрегат с электромеханическим вариатором, эта система работает только с передней осью.

На задней оси находится еще один электромотор. Суммарная отдача силовой установки 222 л.с.

Тяговая батарея в модели расположена под задним диваном, причем ее нельзя зарядить от розетки. В зависимости от комплектации для кроссовера предложат электрохромную панорамную крышу, которую можно сделать прозрачной, нажав кнопку, но несмотря на такую привычную для автовладельцев опцию, шторку все равно оставили.

Для кроссовера предлагаются мультимедийные экраны на 8 или 12 дюймов, а также 4,2 или 7 дюймовые дисплеи на панель приборов.

Покупатель еще может выбрать дисплей вместо салонного зеркала. Информация на него будет выводиться от верхней камеры расположенной на пятой двери. В продажу возрожденная Toyota Venza поступит летом, а цены на нее озвучат ближе к старту продаж.