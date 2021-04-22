Новые внедорожники Toyota Land Cruiser 300 впервые заметили без камуфляжа

Целая партия новых Toyota Land Cruiser 300 попала в объективы камер, а снимки уже распространили в сети.

Фотографии автомобилей без камуфляжа оказались в распоряжении сайта Arabian Drive и судя по ним, машина получит характерный силуэт и неплохо измененный дизайн.

Уже известно, что внедорожники будут отличаться от предшественников, в том числе и колесными дисками, размер которых составит от 17 до 20 дюймов.

Линейка двигателей модели будет представлена 3,5 и 3,3-литровми ДВС, работающими в паре с десятискоростным автоматом.

У модели появится и версия для серьезного бездорожья, которая получит приставку к названию GR-S. Кроме этого, будет и модификация с гибридной установкой, но представят ее в следующем году.

При этом другие модели Toyota Land Cruiser 300 выйдут уже в этом году после дебюта 1 июля этого года. Обещают в моторной гамме и дизельный двигатель, но о сроках выхода такого варианта информации пока нет.