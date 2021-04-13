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Производство модернизированной Lada Vesta стартует не ранее 2022 года

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АвтоВАЗ уже давно работает над обновлением модели Lada Vesta, тестовый экземпляры которой ранее не раз были замечены во время тестирования.
Несмотря на активную работу над обновлением, сроки выхода автомобиля до сих пор не определены.

Как выяснили журналисты «ТАСС», производство модернизированной Lada Vesta стартует не ранее 2022 года.

Официальные подробности об обновлении в компании не привели. При этом источник сообщил, что на заводе «Лада Ижевск» уже начали подготовку к производству обновленной версии популярной модели.

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lada Lada Vesta
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