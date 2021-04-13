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«АвтоВАЗ» прекратил продажи Lada Vesta со 122-сильным двигателем

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В семействе Lada Vesta, за исключением Cross-версий седана и универсала, больше не предлагается мощный двигатель ВАЗ-21179.
Эту силовую установку перестали предлагать для всех вариантов модели кроме кросс-вариантов универсала и седана.

На то, что «АвтоВАЗ» прекратил продажи Lada Vesta со 122-сильным двигателем, обратили внимание журналисты Лада.онлайн.

Предварительно известно, что причиной прекращения продаж автомобилей с таким двигателем является его низкая популярность в сравнении с 1,6-литровым ДВС.

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lada Lada Vesta
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