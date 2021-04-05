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АВТОВАЗ изменил оснащение Lada Vesta в версии Vesta Comfort Winter

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В компании решили изменить оснащенность Lada Vesta в одной из комплектаций, за счет чего она стала дешевле.
Изменения произошли в версии Vesta Comfort Winter для седана и универсала, а внимание на это обратили журналисты портала «Лада. Онлайн».

Оказалось, что в таком исполнении у автомобиля появились 15-дюймовые колесные диски вместо 16-дюймовых, а также появилось полноразмерное стальное колесо, вместо запасного временного использования.

В результате стоимость комплектации с пакетом опций снизилась на 12 тыс. рублей.

Теперь стоимость модели с 1,6-литровым ДВС и механикой стартует от 808 900 рублей, а универсал в исполнении Comfort Winter с таким же двигателем обойдётся в 862 900 рублей.

Обновленная Lada Vesta получит вертикальный планшет мультимедийной системы

lada Lada Vesta
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