Обновленная Lada Vesta получит вертикальный планшет мультимедийной системы

В крупнейшей социальной сети появилась информация о новой мультимедийной системе обновленной Lada Vesta.

В паблике «Avtograd news» были опубликованы шпионские снимки седана и универсала Vesta.

Прототипы были сфотографированы на дорогах общего назначения, и снимке можно частично рассмотреть салон будущих новинок.

На центральной консоли можно увидеть вертикально расположенный экран, который прикрыли тканью.

Стоит также обратить внимание что на прототипах пленкой закрыли заднюю и переднюю часть, а это означает, что в Vesta внешние изменения будут именно в этих частях кузова.

Ожидается, что в рестайлинговой Vesta новыми будет оптика и задние фонари, а также бамперы и радиаторная решетка.