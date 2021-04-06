Стали известны самые продаваемые кроссоверы в России по итогам марта 2021 года

Аналитики АЕБ опубликовали отчет по продажам новых автомобилей и составили список самых продаваемых авто по итогам марта 2021 года.

Также стали известны самые продаваемые кроссоверы в России и лидер этого рейтинга оказался неизменным — Hyundai Creta. Эта модель была продана в количестве 6 946 штук, что на 2% больше.

Второй результат показала LADA Niva, реализованная в количестве 6 016 штук, что на 32% больше.

На третьей позиции оказался Toyota RAV4, который разошелся тиражом в количестве 5 058 экземпляров, а это на 4% меньше.

Volkswagen Tiguan и KIA Sportage попали в пятерку самых востребованных. Их результат составил 3855 (+8%) и 3432 ед. (+35%).

В топ-10 также вошли: Skoda Karoq (2 064 ед., +28%), Nissan Qashqai (2 017 ед., -41%), Skoda Kodiaq (2 003 ед., -17%), Mazda CX-5 (1 867 ед., -28%) и Nissan X-Trail (1 864 ед., -23%).