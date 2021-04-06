Продажи новых легковых машин и LCV в России сократились на 5,7% в марте 2021 года

Аналитики прогнозируют, что через пару месяцев российский авторынок будет демонстрировать положительную динамику, а пока продажи новых легковых машин и LCV в России сократились на 5,7% по итогам марта.

Согласно отчетным данным Ассоциации европейского бизнеса, которые были опубликованы 6 апреля, объемы реализованных авто составили 148 676 единиц.

Как говорят в АЕБ, в целом покупательский интерес снижается, что связано с ростом цен на новые авто, а также из-за дефицита машин.

Что касается самых продаваемых авто, что лидерство по-прежнему удерживают Лады, которые в марте были проданы в количестве 33 779 штук, что на 3% больше. На втором месте оказались модели марки KIA, продажи которых выросли на 1% и составили 20 057 штук.

Объемы продаж Hyundai позволили компании стать третьей в списке самых продаваемых. Таких авто было реализовано в России 11 659 экземпляров, а это на 3% хуже.

Renault и Toyota располагаются на четвертой и пятой строчке с показателями 11659 (-15%) и 10278 ед. (18%) соответственно.

В десятке лидеров российского авторынка оказались следующие автопроизводители: Skoda (9737 ед., -1%), Volkswagen (9442 ед., -6%), Nissan (5705 ед., -25%), ГАЗ (4521 ед., -4%) и Haval (2833 ед., +77%).