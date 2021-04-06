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LADA Granta стала самым покупаемым автомобилем в России в марте 2021 года

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Гранта с момента выхода на рынок в обновленном варианте остается самой продаваемой на российском рынке и март не стал исключением.
В марте 2021 года LADA Granta стала самым покупаемым автомобилем в России с результатом 12 686 штук, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Второй остается Веста, которая был продана в количестве 8 779 ед. Спрос на этот автомобиль в прошлом месяце сократился на 21%.

Третий результат показал KIA Rio, реализованный в количестве 8 102 штук, что меньше на 2%. Следующим в списке самых востребованных по данным АЕБ оказался кроссовер Hyundai Creta.

Его объёмы продаж составили 6 946 штук, а это на 2% больше. Существенный рост продаж показал внедорожник LADA Niva – плюс 32% до 6016 штук.

На шестой строчке оказался Hyundai Solaris с показателем 5 945 ед., что на 40% больше. Следующими в ТОПе оказались: Toyota RAV4 (5058 ед., -4%), Volkswagen Polo (5 045 ед. -6%), Skoda Rapid (4 471 ед.) и Volkswagen Tiguan (3 855 ед., -8%).

Продажи новых легковых машин и LCV в России сократились на 5,7% в марте 2021 года

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