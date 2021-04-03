АВТОВАЗ объявил о скидках на покупку автомобилей Lada в апреле 2021 года

Скидки на автомобили российского бренда будут действительны в апреле в рамках специальных программ и предложений.

В частности, сэкономить на покупке автомобилей Lada в апреле 2021 года можно с использованием программы трейд-ин или кредитными продуктами. Минимальная сумма скидки составит 10 тыс. рублей.

Так, Ладу Гранту по трейд-ин можно купить на 15 тыс. рублей дешевле, а скидка на внедорожник LADA Niva достигнет 30 тыс. рублей.

Приобретая Лада в рамках программы «LADA Finance» можно сэкономить 10 тыс. рублей.

Кроме этого, машины можно приобрести в рамках программы «LADA Leasing», где скидка составит от 30 тыс. рублей, а еще до конца месяца можно сэкономить на покупке биотопливных моделей.