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АВТОВАЗ объявил о скидках на покупку автомобилей Lada в апреле 2021 года

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Скидки на автомобили российского бренда будут действительны в апреле в рамках специальных программ и предложений.
В частности, сэкономить на покупке автомобилей Lada в апреле 2021 года можно с использованием программы трейд-ин или кредитными продуктами. Минимальная сумма скидки составит 10 тыс. рублей.

Так, Ладу Гранту по трейд-ин можно купить на 15 тыс. рублей дешевле, а скидка на внедорожник LADA Niva достигнет 30 тыс. рублей.

Приобретая Лада в рамках программы «LADA Finance» можно сэкономить 10 тыс. рублей.

Кроме этого, машины можно приобрести в рамках программы «LADA Leasing», где скидка составит от 30 тыс. рублей, а еще до конца месяца можно сэкономить на покупке биотопливных моделей.

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