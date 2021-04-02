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АвтоВАЗ нарастил продажи автомобилей Lada в России на 3% в марте 2021 года

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Российский автопроизводитель отчитался о продажах своих автомобилей за прошлый месяц.

Как выяснилось, АвтоВАЗ нарастил продажи автомобилей Lada в России на 3% в марте 2021 года, реализовав 33 779 авто.

Прирост продаж отечественные машины показывают и за первый квартал года, когда показатель составил 83 908 штук, что на 5% больше.

Модель LADA Granta остается самой востребованной в модельной линейке. Ее продажи в марте составили 12 686 ед., что на 9% больше, чем годом ранее.

Веста стала второй с показателем 8 779 ед. и отрицательной динамикой 21%.

В тройке самых популярных Лад остается Ларгус, реализованный в количестве 3 888 штук. Продажи универсалов и фургонов в прошлом месяце просели на четверть.

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