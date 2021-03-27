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АВТОВАЗ возобновил производство автомобилей LADA в Казахстане в 2021 году

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Российский автогигант в Казахстане возобновит производство Lada. Договор о контрактной сборке был подписан между «АвтоВАЗом» и ГК «Аллюр».
В ближайшее время в Казахстане начнут собирать внедорожник Niva Travel. Его сборку организуют на заводе «СарыаркаАвтоПром», а через несколько месяцев на этом предприятии начнут производить и другие модели Lada.

Ранее Lada собирали на заводе «Азия Авто», но в ноябре прошлого года производство российских моделей прекратили. Это произошло из решения местных властей.

В планах «АвтоВАЗа» на предприятии организовать сборку на базе CKD-комплектов, и в этот цикл будет включена сварка и окраска кузова.

АВТОВАЗ приостановил сборку автомобилей Lada на заводе Казахстане

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