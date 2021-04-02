Skoda предоставила акции со скидками на свои автомобили в РФ в апреле 2021 года

Российский офис чешской марки Skoda объявил о действии специальных программ, которые позволят сэкономить на покупке автомобилей.

Выгодные условия действуют на покупку многих машин бренда, официально представленных на рынке.

Так, флагманскую модель Superb можно приобрести со скидкой до 225 тыс. рублей, а кроссоверы Kodiaq и Karoq – до 215 100 и 92 600 рублей.

Например, клиент может воспользоваться специальными условиями по кредитам, либо программой трейд-ин или утилизация.

Выгода по последним составит до 115 тыс. рублей. Что касается кредитных продуктов, то приобретая, например, Octavia ставка может составить от 3% годовых, а Rapid или Karoq – от 0,1%.

Помимо прочего до конца апреля действует акция с тарифом по страхованию КАСКО 2,5 и 2,8% для моделей Karoq/Kodiaq и Octavia соответственно.