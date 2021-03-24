В российском офисе чешской марки рассматривают возможность запуска нового автомобиля, созданного специально для российского авторынка.

Как выяснили журналисты Autonews.ru, ссылаясь на главу компании в России Яна Прохазка, Skoda может выпустить новый кроссовер специально для рынка России, при этом запуск модели Skoda Kushaq, созданной для Индии, в нашей стране ждать не стоит.

Не исключается, что в будущем действительно появится такая новинка, и ожидается, что она будет похожа на Kushaq.

«Все понимают, что нужен еще один маленький кроссовер, спрос на такие модели есть, в том числе на российском рынке, но это, скорее всего, будет уже другая машина. Пока Skoda не планирует расширять модельный ряд в России», — приводятся слова Прохазка.

Также было добавлено, что запуск на российском рынке больших кроссоверов тоже не планируется.