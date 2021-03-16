Автомобили марки Skoda подорожали на 20-165 тысяч рублей в РФ

Чешская компания пересмотрела стоимость своих машин на российском рынке в марте.

Как выяснили специалисты «Цена Авто», автомобили марки Skoda подорожали на 20-165 тысяч рублей в зависимости от модели и версии в РФ.

Меньше всего прибавил в цене Rapid, который теперь продается по цене от 892 000 до 1 310 000 рублей. В данном случае стоимость выросла на 20 тыс. рублей.

Модели Superb, Superb Combi и Kodiaq теперь оценена на более чем 100 тыс. рублей дороже. Стоит отметить, что изменение прайсов происходит уже третий раз с начала этого года.