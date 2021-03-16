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Skoda отзывает в РФ почти 700 автомобилей Octavia для обновления ПО

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Росстандарт сообщил о необходимости проведения отзывной кампании, под которую попадают автомобили чешской марки.
На территории РФ отзывают автомобили Octavia в количестве 685 экземпляров. В них требуется обновление программного обеспечения блока управления двигателя.

Проблема может быть в машинах, проданных в стране в период с 2014 по 2016 годы.

Как говорится в сообщении ведомства, из-за ошибки в программном обеспечении есть вероятность некорректного функционирования системы рециркуляции отработавших газов.

Все работы в рамках отзывной кампании, а именно обновление ПО будет проведено бесплатно для владельцев.

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skoda Skoda Octavia
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