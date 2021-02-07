Skoda приостановила поставки обновленного лифтбэка Skoda Octavia в РФ

Skoda в России приостановила отгрузку лифтбеков Octavia, их даже не получают дилерские центры, которые уже оплатили автомобили.

Новое поколение Skoda Octavia на российском рынке предлагается с прошлого года.

С момента старта продаж было продано 1 111 автомобилей. Сейчас автопроизводитель не отгружает Octavia, что произошло из-за бортовой системы экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС.

Причина связана с программным обеспечением системы оповещения, так как оператор не ведёт VIN-коды автомобиля.

Как пишет «Авторевю», проблема автопроизводителем уже почти решена, но когда автомобили начнут отгружать дилерским центрам и клиентам пока неизвестно.

Стоит отметить, что с завода блок системы ЭРА-ГЛОНАСС отключен, тогда как их активация происходит непосредственно в дилерских центрах во время передачи автомобиля клиентам.