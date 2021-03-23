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Nissan в России повысил цены на кроссоверы Nissan Qashqai и Murano

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Изменение стоимости кроссоверов в ходе мониторинга цен зафиксировали специалисты сайта «Цена Авто».
Так выяснилось, что Nissan в России повысил цены на кроссоверы Nissan Qashqai и Murano, которые в зависимости от модели и комплектации стали больше на 10-112 тыс. рублей.

Например, автомобиль Nissan Qashqai предлагается по цене на 18-20 тыс. рублей дороже.

Теперь его минимальная стоимость составляет 1 477 000 рублей, а в топовой комплектации цена достигла 2 090 000 рублей.

А вот кроссовер Nissan Murano прибавил в цене 10-112 тыс. рублей. Его стоимость уже варьируется от 1 477 000 до 3 550 000 рублей.

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