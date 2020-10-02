Кроссовер после обновления поступил в продажу с 1 октября и отличается от предшественника расширенным списком оборудования, новым вариантом оформления салона и конечно же ценниками.

Nissan запустил в России продажи обновленного Qashqai 2020 модельного года оценённого от 1 395 000 рублей, что на 18 тыс. рублей больше в сравнении с предшественником.

Самая дорогая комплектация автомобиля — LE Top обойдется покупателям в 2 008 000 рублей. Теперь для автомобиля стал доступен новый вариант отделки сидений с алькантарой кофейного цвета, а мультимедийная система теперь оснащена поддержкой Android Auto и Apple CarPlay.

Еще система получила возможность вывода на экран приложения «Яндекс.Навигатор» с помощью смартфона. Управление системой может осуществляться с помощью голосовых команд или голосовых помощников.

В базовой комплектации у обновленной модели будет система экстренного торможения, активного контроля траектории движения, а еще в списке оснащенности автомобиля предложат систему автоматической парковки, обнаружения препятствий при движении задним ходом, а также адаптивные фары головного света.

В моторной гамме изменений не произошло и кроссовер как и прежде предлагается с турбомотором объёмом 1,2 литра и 2,0-литровым ДВС. Среди трансмиссии будет 6-скоростная механика или вариатор Xtronic CVT.