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Новый кроссовер Nivus от Volkswagen появится в Европе во второй половине 2021 года

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Концерн Volkswagen принял решение адаптировать латиноамериканский компакт-кроссовер Nivus для европейского рынка. Потенциальная целевая аудитория – граждане стран восточной Европы.
Автомобиль был разработан бразильской командой VW для местного рынка и максимально унифицирован с Volkswagen Polo.

К примеру, у них совпадают некоторые кузовные детали, оптика, лобовое стекло, интерьер и в некоторой степени агрегаты.

В ЕС Nivus должен будет занимать промежуточное место между Polo и старшими компакт-кроссоверами, а с учётом платформы MQB A0 локализация производства не будет затруднительной.

В Бразилии Nivus оснащают 1.0-литровым бензиновым агрегатом TSI и с мощностью от 118 до 130 л.с, связанный в паре с 6-ступенчатым автоматом.

В Европе мотор сохранится, а КПП заменят на 7-ступечатый «робот» DSG.

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