Новый Volkswagen Nivus это купеобразный кроссовер, созданный для бразильского рынка специалистами местного подразделения.
Volkswagen представил новый кроссовер Volkswagen Nivus
Сегодня 28 мая Volkswagen представил новый кроссовер Volkswagen Nivus, который полностью создавался бразильским подразделением, при это модель будет представлена не только в Бразилии, и станет глобальной.
Основой для автомобиля стала платформа MQB-A0, а она лежит в основе Polo и T-Cross. Она предполагает наличие передних стоек McPherson и задней полузависимой подвески.
В салоне новинки будет мультимедийная система VW Play с 8-дюймовым экраном, виртуальная панель приборов с экраном на 10 дюймов, а также адаптивный круиз-контроль, камера заднего вида и шесть подушек безопасности, начиная с базовой комплектации.
Объём багажника составляет 415 литров. Моторная гамма представлена литровым бензиновым двигателем с турбиной, который имеет мощность 116 л.с.
Также двигатель сможет работать на этаноле, и в этом случае мощность составит 128 л.с. Среди трансмиссий предложат 6-ступенчатую автоматическую КП.
Volkswagen Nivus отправят на конвейер и в продажу летом. Стоимость и комплектации будут названы позднее.