

Сегодня 28 мая Volkswagen представил новый кроссовер Volkswagen Nivus, который полностью создавался бразильским подразделением, при это модель будет представлена не только в Бразилии, и станет глобальной.

Основой для автомобиля стала платформа MQB-A0, а она лежит в основе Polo и T-Cross. Она предполагает наличие передних стоек McPherson и задней полузависимой подвески.

В салоне новинки будет мультимедийная система VW Play с 8-дюймовым экраном, виртуальная панель приборов с экраном на 10 дюймов, а также адаптивный круиз-контроль, камера заднего вида и шесть подушек безопасности, начиная с базовой комплектации.

Объём багажника составляет 415 литров. Моторная гамма представлена литровым бензиновым двигателем с турбиной, который имеет мощность 116 л.с.

Также двигатель сможет работать на этаноле, и в этом случае мощность составит 128 л.с. Среди трансмиссий предложат 6-ступенчатую автоматическую КП.

Volkswagen Nivus отправят на конвейер и в продажу летом. Стоимость и комплектации будут названы позднее.