Новый кроссовер от немецкой компании был представлен в мае этого года. Его продажи недавно стартовали на бразильском рынке.



Как отчитались представители бразильского, первую партию Volkswagen Nivus раскупили за несколько часов.

В первой партии заявлено 1,2 тыс. автомобилей, а после их распродажи компания выделила квоту еще на 1 тыс. экземпляров.

По информации местных СМИ, высокий спрос обусловлен, в том числе и бонусами, а также скидками.

В Бразилии новинку оценили в 85 890 реалов, а это около 1,1 млн рублей минимум. Самая дорогая комплектация обходится в 98 290 реалов или 1,3 млн рублей.