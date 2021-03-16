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В модельному ряду Toyota появится новинка с названием Trailhunter

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При этом пока достоверно неизвестно, для какой модели зарегистрировали новое название.
Компания Toyota в США зарегистрировала новый торговый знак Trailhunter. В документах указано, что новое название относится к категории автомобилей и их конструктивных элементов.

Есть несколько версий, для какой новинки готовят такое имя. Так, по одной из них Trailhunter может стать новое поколение Land Cruiser.

Презентация этого внедорожника ожидается осенью. По другой версии, Trailhunter это будет специальная версия модели, подготовленная к бездорожью.

Например, такую модификацию может получить Tacoma, Tundra или 4Runner.

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toyota Toyota Trailhunter
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