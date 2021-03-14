В России рассказали о наиболее востребованных у автоугонщиков машин в период январь-февраль 2021 года.

В отчетный период, как рассказали агентству «РИА Новости» страховщики, больше всего угонов было зафиксировано автомобилей марок Hyundai, Toyota и KIA.

Именно Hyundai, Toyota и KIA возглавили рейтинг самых угоняемых автомобилей в РФ в 2021 году, при этом самым популярными у угонщиков были модели Hyundai Solaris, Kia Sportage и Toyota Camry.

Кроме этих автомобилей, в России угоняли еще Mitsubishi Outlander, Skoda Rapid, Toyota Land Cruiser 200, BMW X6 и Infiniti QX80.

При этом отмечается, что на несколько строчек вниз опустились кроссоверы Hyundai Creta и Tucson, а также седан Kia Optima.

При этом чаще стали угонять машины Lada Vesta и Volkswagen Tiguan.

Что касается ситуации по автомобильным угонам в целом, то большинство страховых компаний заметили снижение общего показателя, а некоторые компании заявили о снижении числа автоугонов в два раза.