Toyota презентует прототип спасательного внедорожника на базе Toyota RAV4

Внедорожник получил специальное оборудование, среди которого есть даже оптический LiDAR.

Разработкой специального внедорожника занималась компания Toyota Industries. За основу был взят популярный во всем мире кроссовер RAV4, на базе которого создали прототип под названием Mountain Rescue.

Разработчики пока продемонстрировали внедорожник на рендерных изображениях. Презентация состоится завтра на выставке внедорожников в Японии.

Mountain Rescue создан для работы спасателей в труднодоступной местности. В прототипе установили внедорожные покрышки и модернизированную подвеску. Также были установлены буксировочные крючья и пластиковый некрашеный обвес по периметру кузова.

Внедорожник оснащается оптическим дальномером LiDAR, камерой кругового обзора и площадкой для беспилотника.

Инновационным решением в Mountain Rescue стала система дополненной реальности, которая позволяет провести автомобиль при плохой видимости. В багажном отделении находится альпинистское оборудование, спасательные жилеты и др.