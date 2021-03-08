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Land Rover выпустит длиннообразную версию внедорожника Defender

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В компании Land Rover намерены создать еще одну версию своего внедорожника Defender.
Как рассказал финансовый директор компании, они планируют выпустить восьмиместный вариант Defender 130.

Это будет длиннобразный вариант, в котором будет увеличенный задний свес, а за счет него планируют увеличить вместимость.

Такую модификацию намерены выпустить в течение полутора лет, а разработают его в первую очередь для рынка США, Китая и Ближнего Востока.

Как сообщается, длина новинки увеличится на 820 мм и составит 5 100 мм. Колесная база модели будет как у внедорожника с индексом 110, поэтому каких-либо конструктивных изменений не будет.

Между тем, в будущем на базе Defender 130 планируется создать пикап, но пока это только слухи, не подтверждённые официально.

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