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Land Rover может выпустить пикап на платформе нового Defender

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Новое поколение внедорожника Land Rover Defender может стать основой для пикапа. Сейчас британский автопроизводитель рассматривает возможность выпустить на рынок грузовик.
Как заявил менеджер JLR Ник Коллинз изданию Autocar, в компании не видят технических проблем для создания нового пикапа, ведь платформа нового Defender позволяет создать пикап, даже несмотря на то, что кузов у нового поколения внедорожника является несущим.

На рынке грузовая версия Land Rover Defender могла бы конкурировать с Amarok и Ford Ranger.

Изначально Defender разрабатывался для создания целого семейства и сейчас полноприводный внедорожник предлагается в трех и пятидверном варианте, а в дальнейшем будет выпущена удлиненная версия.

Напомним, у классического Defender была грузовая версия и она на глобальном рынке пользовалась достаточно большим спросом.

Land Rover Land Rover Defender
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