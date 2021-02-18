Land Rover может выпустить пикап на платформе нового Defender

Новое поколение внедорожника Land Rover Defender может стать основой для пикапа. Сейчас британский автопроизводитель рассматривает возможность выпустить на рынок грузовик.

Как заявил менеджер JLR Ник Коллинз изданию Autocar, в компании не видят технических проблем для создания нового пикапа, ведь платформа нового Defender позволяет создать пикап, даже несмотря на то, что кузов у нового поколения внедорожника является несущим.

На рынке грузовая версия Land Rover Defender могла бы конкурировать с Amarok и Ford Ranger.

Изначально Defender разрабатывался для создания целого семейства и сейчас полноприводный внедорожник предлагается в трех и пятидверном варианте, а в дальнейшем будет выпущена удлиненная версия.

Напомним, у классического Defender была грузовая версия и она на глобальном рынке пользовалась достаточно большим спросом.