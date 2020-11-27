Дилеры Land Rover в РФ начали продажи нового внедорожника Defender

Российские дилеры компании Land Rover с 27 ноября начали продавать новое поколения внедорожника Defender.

Автомобиль представлен с тремя силовыми установками в пяти доступных комплектациях по цене от 4 060 000 рублей. Самая дорогая комплектация новинки оценена в 6 892 000 рублей.

Уже в начальной версии у нового Defender будет адаптивная пневматическая подвеска Adaptive Dynamics, светодиодная оптика спереди, климат-контроль на две зоны, а также информационно-развлекательная система, камера кругового обзора и другое.

При желании клиент для любой комплектации сможет заказать дополнительный пакет, в котором будет подогрев ветрового стекла, руля, передних сидений и форсунок омывающей жидкости, а система дистанционного управления со смартфона обогревом двигателя и салона.

Самая дорогая комплектация помимо расширенного списка оборудования еще будет отличаться глянцевыми вставками на капоте и черным цветом кузова.

Пока автомобили продаются в пятидверном варианте 110, тогда как внедорожники с трехдверным кузовом поступят в продажу в следующем году.

Что касается моторной гаммы для российской версии внедорожника, то в ней заявлены дизельные 200- и 249-сильные агрегаты, а также мягкий гибрид на базе бензинового ДВС. Среди трансмиссии будет только 8-ступенчатая автоматическая КП.