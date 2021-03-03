АВТОВАЗ увеличил продажи автомобилей LADA в России в феврале на 13,1%

Российский автогигант отчитался о продажах автомобилей LADA по итогам февраля.

В отчетный период, как следует из сообщения, АВТОВАЗ увеличил продажи автомобилей LADA на 13,1%, когда было реализовано 28 272 авто.

Положительная динамика наблюдается и за период январь-февраль, когда объёмы проданных машин составили 50 129 ед., что на 7,1% больше.

В прошлом месяце самым востребованным авто марки осталась Гранта, реализованная в количестве 9 700 экземпляров, что на 2,4% больше.

На втором месте оказались авто семейства Весты, которые разошлись тиражом в количестве 8 745 штук, что на 7,9% больше. LADA Largus стал третьим с показателем 6 428 шт.

Объёмы реализации этой модели выросли сразу на 86,5%. Также положительную динамику продемонстрировал и XRAY.

Он был продан в количестве 2058 единиц, что на 33,8% выше показателем февраля 2020 года.