Российский автогигант изменил список опций в комплектации Luxe Multimedia для биотопливной Весты.

На изменение в списке оборудования обратили внимание журналисты портала «Лада.Онлайн».

Как выяснилось, еще одна комплектация Lada Vesta CNG получила кожаный руль с подогревом, что было доступна ранее только в версии Comfort Winter.

Стоит отметить, что несмотря на добавление новых опций, стоимость автомобиля в исполнении Luxe Multimedia не изменилась и по-прежнему составляет 1 037 000 рублей.