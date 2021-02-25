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Еще одна комплектация Lada Vesta CNG получила кожаный руль с подогревом

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Российский автогигант изменил список опций в комплектации Luxe Multimedia для биотопливной Весты.
На изменение в списке оборудования обратили внимание журналисты портала «Лада.Онлайн».

Как выяснилось, еще одна комплектация Lada Vesta CNG получила кожаный руль с подогревом, что было доступна ранее только в версии Comfort Winter.

Стоит отметить, что несмотря на добавление новых опций, стоимость автомобиля в исполнении Luxe Multimedia не изменилась и по-прежнему составляет 1 037 000 рублей.

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