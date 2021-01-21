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«АвтоВАЗ» начал выпускать Lada Vesta с мультимедиа «Яндекс.Авто»

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Во сколько автомобилистам обойдется эта опция, пока не сообщается.
Сейчас известно, что Веста с мультимедийной системой «Яндекс.Авто» встала на конвейер.

О запуске производства стало известно сообществу AvtoVAZ News, в распоряжении которого оказались первые фотографии.

Более того, сообщается, что такая мультимедийная система будет доступна для всех комплектаций модели начиная с Comfort.

Стоит отметить, что сама новость о появлении «Яндекс.Авто» в Lada Vesta не нова, так как ранее представители компании заявляли о намерении продолжать сотрудничество с Яндексом и устанавливать мультимедиа с «Яндекс.Авто» в свои автомобили.

В мультимедийной системе для водителя открывается доступ к «Яндекс.Навигатор», «Яндекс.Браузер» и «Яндекс.Музыка», а еще автомобилисты смогут оплачивать топливо на заправках не покидая автомобиль и пользоваться голосовым помощником «Алиса».


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lada Lada Vesta
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